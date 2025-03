Salis, Beghin donna primo piano sarà in vista in prossima Giunta

"Tiziana Beghin è una donna di primissimo piano di questa coalizione. Abbiamo avuto una sintonia immediata e sicuramente sarà una delle persone più in vista della prossima giunta comunale". Lo ha dichiarato Silvia Salis, candidata per la coalizione del centrosinistra a sindaco di Genova, in merito alla possibilità che l'ex eurodeputata del M5s Tiziana Beghin possa far parte in caso di vittoria della prossima Giunta.

Beghin inizialmente aveva dato la disponibilità come possibile candidata a sindaco per il M5s prima di fare un passo indietro e appoggiare proprio Salis quando è arrivata la proposta del Pd. In caso di vittoria del centrosinistra alle prossime comunali di primavera, il Comune potrebbe dunque avere due donne ai vertici.



