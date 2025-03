Salis al M5s, diventeremo caso nazionale l'unione farà vincere

Centro Civico Buranello a Genova Sampierdarena stracolmo per l'assemblea del Movimento 5 Stelle che ha presentato il proprio appoggio alla candidata al ruolo di sindaco per il centrosinistra Silvia Salis, proposta dal Pd.

Accolta da un applauso, Salis ha praticamente giocato in casa grazie alla presenza della sua famiglia al completo, dalla sorella, alla mamma con il piccolo Eugenio fino al marito, il regista Fausto Brizzi. "La città non è distante, la città è ignorata" ha esordito, "noi uniti riporteremo la città nel futuro. Diventeremo un caso nazionale, la nostra unione, il nostro concentrarci sulle mille cose che ci uniscono e non sulle poche che ci dividono, ci faranno vincere".

"Devo dire che c'è stata una sintonia immediata. Poi ovviamente hanno il loro regolamento interno per cui i passaggi che abbiamo rispettato completamente hanno richiesto qualche giorno, ma devo dire che l'amore per la città metterà al centro le esigenze del cittadino - ha poi spiegato ai giornalisti Silvia Salis - no a progetti calati dall'alto, ma armonizzati con l'esigenza della città e in linea con l'esigenza della città in questo piena sintonia con tutti gli esponenti del movimento con cui ho parlato più volte, da Luca Pirondini a Tiziana Beghin, Roberto Traverso, Stefano Giordano. Ho parlato anche con gli esponenti sul territorio come Michele Colnaghi (presidente Municipio Centro Ovest, ndr)". "Devo dire che abbiamo veramente grande sintonia su tutti i temi e credo che questo debba un po' far riflettere su quante siano le cose in generale che uniscano questa coalizione che sono moltissime e che possono essere poi viste anche a livello nazionale con grande interesse", ha concluso Salis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA