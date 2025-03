Pci, vandalizzata la nostra sede di Genova Prà

Il Partito Comunista Italiano ha denunciato che la scorsa notte è stata vandalizzata da ignoti la sede di Genova Prà. "Presumibilmente nella serata di venerdì, ignoti hanno tentato di introdursi nei locali della sezione "Pietro Bruzzone", che ospita la sede provinciale del Partito, nel quartiere di Prà - spiega il partito in una nota -. Pur riuscendo a scassinare la serratura, gli autori del vile gesto non sono riusciti ad introdursi nei locali per completare l'opera, probabilmente disturbati da qualcosa o qualcuno.

Tuttavia, hanno provveduto a distruggere le insegne del Partito posizionate all'esterno della sede. Un'azione che non lascia dubbi sulla matrice politica di tale atto". Su un muro all'esterno una scritta in vernice nera dice 'morte ai rossi'.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni militanti e il segretario provinciale Antonio Li Puma. Oggi sai terrà regolarmente il congresso provinciale del partito. Sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine, che prontamente accorse sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso dice il Pci.

"Non si tratta del primo atto vandalico ai danni di una sede del PCI: oltre ai 4 già subiti presso la sede di Prà, altre sezioni in diverse regioni d'Italia hanno subito attacchi e atti vandalici ad opera di vigliacchi. Non più tardi di qualche mese fa sono apparse scritte a poca distanza dalla sede con minacce di morte ai Compagni del nostro Partito. Un clima di intimidazione che preoccupa e indigna, ma che non scalfisce minimamente il nostro impegno antifascista e a difesa dei lavoratori e delle classi sociali più deboli".



