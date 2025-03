Frana tra Punta Bianca e Montemarcello, interdetto tratto sp29

Intervento in emergenza per il settore tecnico della Provincia della Spezia a causa di una frana che ha interessato un tratto della strada provinciale Sp29 tra il bivio di via Punta Bianca e l'abitato di Montemarcello nella zona del comune di Ameglia. Lungo il tratto stradale si è verificata una frana che ha interessato una lunghezza di qualche decina di metri con un cospicuo movimento franoso dalla scarpata sovrastante la carreggiate. Il crollo ha reso necessaria una parziale interdizione della circolazione con l'istituzione di un senso unico alternato temporaneo regolato tramite la posa di un impianto semaforico.

La caduta di sassi e terra si è verificata lungo un versante fragile della strada. La situazione generale ha reso necessario un intervento di massima urgenza, anche alla luce delle condizioni meteo che stanno interessando la provincia. I tecnici dell'Ente, evitando così che la situazione diventi più complicata, stanno operato per limitare la condizione di pericolo dovuta al materiale franato e riaprire, nei tempi minimi, al transito regolare la strada.

Nelle prossime ore, e con proseguo ne giorni seguenti, il fronte franoso sarà oggetto di una stabilizzazione, il materiale caduto verrà stato rimosso e, nel caso sia necessario, saranno installate delle barriere per contenere eventuali ulteriori cadute.

Si tratta, ovviamente, di un primo intervento a cui dovrà seguire una puntuale verifica e un'opera definitiva. Il servizio tecnico della Provincia ha già disposto che, nel momento in cui le condizioni meteo lo permetteranno, verrà svolto un sopralluogo più accurato.

Nelle prossime ore e tecnici saranno ancora per garantire la sicurezza dei 550 chilometri di strade di competenza dell'Ente, per risolvere le possibili situazioni critiche che potranno interessare un po' in tutto il territorio provinciale ed in particolare la Val di Vara, questo con monitoraggi diffusi e squadre di reperibilità.



