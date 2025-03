Conte, con Salis a Genova possiamo voltare pagina

Anche Giuseppe Conte è intervenuto in diretta video alla presentazione ufficiale di Silvia Salis quale candidata anche per il M5s alla carica di sindaca di Genova.

"Oggi abbiamo la possibilità di voltare pagina - ha detto Conte - c'è stata una gestione in qualche modo molto assolutistica di questa città. Mi piace molto l'espressione che Silvia Salis ha utilizzato recentemente: a Genova si vive bene, ma non tutti vivono bene. Ecco questa è la più grande sfida che dobbiamo raccogliere tutti insieme: una città in cui tutti devono poter vivere bene".

"Piuttosto che concentrarsi solo su alcuni progetti - ha detto Conte - dobbiamo operare sul decentramento amministrativo e ricordiamo che nel Dna del movimento c'è la grande partecipazione popolare".

Conte ha poi attaccato la narrazione della destra quale paladina della sicurezza: "Vogliamo una città dove non ci siano periferie, al massimo aree più decentrate. La sicurezza non è un bisogno dell'opinione pubblica di destra, ma di tutti i cittadini. Non basta la propaganda spinta delle forze di destra, la sicurezza è un problema serio. Penso ad esempio alle telecamere che sono utili se ci sono gli addetti perché buttate lì così non servono a nulla. Ci sarà tutta la nostra passione per rendere Genova una città più vivibile, più bella e a misura di tutti". Conte ha poi annunciato che sarà presente a Genova durante la campagna elettorale ed ha chiuso elogiando il passato da sportiva di Silva Salis: "Genova deve diventare più inclusiva e tu offri questa garanzia perché lo sport è inclusione".



