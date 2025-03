Bucci, in Regione e in Comune donne dirigenti sopra il 60%

"La percentuale di donne sia in funzioni amministrative che dirigenziali è molto alta: sia nel Comune di Genova che in Regione Liguria arriviamo a superare il 60% di presenza delle donne nella dirigenza e soprattutto, l'altra cosa importante, è che non c'è alcuna differenza di stipendio, quando invece sappiamo benissimo che nell'industria privata c'è ancora un gap che talvolta arriva anche al 20-25%. E questo è assolutamente sbagliato, anche perché in altre nazioni, nel mondo anglosassone, il mondo americano, le differenze di stipendio si sono assolutamente assottigliate". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci prima di salire sul treno sulla tratta Genova Brignole - Voltri, per partecipare all'iniziativa "Donne di Aidda per la Liguria", organizzato dall'associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda. Il messaggio da lanciare, sottolinea Bucci, è proprio: "bisogna tirarci tutti quanti su le maniche per diminuire il gap salariale che esiste fra uomini e donne. La percentuale di donne, anche nei ruoli di maggiore responsabilità, per quanto riguarda l'industria, il commercio e l'amministrazione pubblica stanno andando nel verso giusto". Cosa si può fare ancora in Liguria? "Prima di tutto educare - dice Bucci -. La scuola, la famiglia, il sistema, tutti devono educare al fatto che la differenza è un valore, ma la discriminazione non va bene.

Dobbiamo valorizzare le differenze perché le differenze creano sempre valore, ma le discriminazioni non fanno altro che abbattere il valore. Quindi, quando noi consideriamo, da un sesso all'altro, da tutte e due le parti, che la diversità dà valore, noi facciamo una cosa importante. Quando noi discriminiamo sia da una parte che dall'altra per differenze di sesso, di religione, di nascita o di altre cose o di razza, facciamo veramente dei danni alla nostra società civile".





