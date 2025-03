Beghin (M5s), tanti punti comune con Salis su interesse pubblico

"Abbiamo una visione della città che è molto simile e quindi convergiamo sicuramente sui valori che vogliono riportare al centro l'interesse pubblico rispetto a quello privato che abbiamo visto in questi anni prevalere nelle scelte di questa giunta e in questo momento anche di questa Regione. Punti che vedono i cittadini al centro e un ruolo sempre più importante dei municipi e non a caso siamo qui oggi a Sampierdarena proprio per testimoniare questa volontà di riportare in municipi che sono il presidio più vicino alle persone ai territori al centro dell'azione, mentre sono stati completamente esautorati delle loro funzioni dalla giunta uscente". Così Tiziana Beghin del M5s nel giorno in cui il Movimento ha presentato al centro civico Buranello di Sampierdarena la candidata Silva Salis.

"Abbiamo una visione comune per quel che riguarda le opere che sono utili ai cittadini, piuttosto che alle imprese che le portano avanti. Abbiamo una visione comune rispetto ad una società che ha molta vicinanza alle persone, comprese quelle più in difficoltà - ha aggiunto - devo dire sono molti più i punti in comune rispetto a quelli che qualcuno ipotizza possano dividerci. Abbiamo trovato una buona sintesi".

Tra i punti in comune anche l'opposizione ad alcune opere previste dalle precedenti Giunte. "Siamo d'accordo su tutti, siamo d'accordo sul No allo Sky Metro. Siamo d'accordo sul No alla funivia al Lagaccio, siamo d'accordo nel non spostare, questo è tra l'altro il territorio più giusto dove esprimerlo fortemente, a Ponte Somalia i depositi chimici. Quindi - conclude - devo dire che c'è molta convergenza su tutti i punti importanti per la città".



