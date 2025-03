Beghin (M5s), Salis nome giusto per Genova siamo al suo fianco

"Sono convinta che Silvia Salis sia un nome giusto per Genova. Il nome di una persona giovane, determinata, che ha fatto la sua esperienza anche fuori dalla città, quindi ha la possibilità di avere una visione più ampia.

Ma che vuole fortemente far crescere la propria famiglia qui in questa città, che vuole ritornare e portare il suo contributo".

Così l'ex eurodeputata del M5s, Tiziana Beghin, nel giorno in cui il Movimento ha confermato al centro civico Buranello a Sampierdarena la candidatura di Silvia Salis, proposta dal Pd, a sindaco di Genova per il centrosinistra.

"Io ci sono, ci sono per accompagnare lei e per sostenere la mia comunità del MoVimento 5 Stelle in questo percorso che ci porterà, ci auguriamo, alla guida della città e poi sicuramente ci sarò anche dopo per dare la mia esperienza che ho fatto a livello europeo per 10 anni. Vedremo in quali forme e in quali modi. Vicesindaco? Noi - conclude - non rivendichiamo nulla.

Abbiamo il nostro percorso da fare e mettiamo a disposizione tutte le nostre energie per farlo".



