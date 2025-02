Trasportato il primo pezzo della talpa per lo scolmatore Bisagno

È stato completato con successo il primo dei tre trasporti notturni dei grandi componenti della talpa meccanica per lo scolmatore del Bisagno lungo le strade di Genova. Lo comunica la Regione Liguria. Le operazioni di trasporto hanno preso il via alle 21 di ieri e si sono concluse alle 2 di questa mattina.

L'elemento frontale della talpa del peso di circa 120 tonnellate è stato trasferito fino all'area del cantiere dove si stanno svolgendo i lavori di realizzazione dell'opera.

Il trasporto eccezionale, coordinato da una ditta specializzata e scortato dalla polizia locale genovese, si è svolto regolarmente senza disagi e secondo i tempi stabiliti. Le complesse operazioni di trasporto si sono divise in due fasi: durante la prima si è proceduto con il trasferimento del componente su chiatta dal terminal San Giorgio ai cantieri Mariotti, con l'utilizzo di gru per lo sbarco e il successivo carico su mezzi multi asse, in seguito il convoglio ha attraversato via dei Pescatori fino a piazzale Kennedy.

La fase due ha visto il trasporto notturno da piazzale Kennedy all'area di cantiere attraverso corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Sardegna, corso De Stefanis, via Enrico Toti, via Lungo Bisagno Istria e Dalmazia e, infine, via Adamoli.

I prossimi trasporti eccezionali, che si terranno in orario notturno tra il 28 febbraio e l'1 marzo e tra il 3 e il 4 marzo, vedranno il trasferimento in cantiere di altre due componenti di grandi dimensioni, ovvero la trave su supporto erettore conci (76 tonnellate) e il cuscinetto principale con riduttori (196 tonnellate). Sono in corso anche le operazioni di spostamento nell'area di cantiere dei componenti della talpa di dimensioni più ridotte, che non richiedono l'utilizzo di trasporti eccezionali o modifiche alla circolazione. Le operazioni prevedono circa 120 viaggi su tir dal terminal San Giorgio all'area di cantiere. Al termine delle operazioni di spostamento dei vari elementi, la macchina sarà assemblata per avviare i lavori di scavo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA