SanremoJunior, 36 giovani cantanti in gara per Gran Prix 2025

Provengono da ventisette provincie per undici regioni italiane i trentasei giovanissimi cantanti, che oggi e domani, al teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, disputeranno, rispettivamente le semifinali e la finale di SanremoJunior Italia, il concorso canoro giunto alla sedicesima edizione, il cui vincitore porterà la bandiera dell'Italia alla finale internazionale di mercoledì 26 marzo, al teatro Ariston.

Le regione rappresentate sono Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. "Questa due giorni è il frutto delle selezioni sul territorio, che hanno consentito a questi giovani cantanti, fra i 6 e i 15 anni, di approdare alla finale nazionale", ha affermato il patron dell'evento, Paolo Alberti, stamani, nel corso della presentazione a Palazzo Bellevue, che si è svolta alla presenza degli artisti. La Liguria avrà una sola rappresentante: Aurora Biondi, 13 anni di Imperia, che concorre con il brano "From the start", di Laufey. La manifestazione si è aperta, stamani, con un incontro fra i concorrenti e il cantante/autore e presidente di giuria Franco Fasano. Nel pomeriggio, ci saranno le prove e in serata, dalle 21, la semifinale. Domattina, dalle 11, si svolgerà la seconda semifinale e nel pomeriggio verranno comunicati nomi dei finalisti che si esibiranno in serata. Alle 21, prenderà il via la finale nazionale Italia 2025, che decreterà i primi 3 classificati di ogni Categoria (6/9 anni, 10/12 anni e 13/15 anni), più il vincitore del Premio del Comitato SanremoJunior e il vincitore assoluto: il Grand Prix 2025.



