Prende a cazzotti novantenne che lo rimprovera

Un pensionato di 90 anni è sato picchiato da un ragazzo di 22 enne per futili motivi. L'anziano è ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto ad una lunga operazione. Il grave episodio si è verificato due giorni fa a Sestri Levante quando il pensionato ha rimproverato il ragazzo che ha reagito con un violento pugno in faccia. L'anziano è crollato al suolo. Sul posto i sanitari del 118 che ne hanno disposto il ricovero in ospedale di Lavagna dove ieri è stato operato per la riduzione di una frattura al femore e per il trauma al volto. La prognosi, in considerazioni dell' età, sarà confermata solo nei prossimi giorni. Le indagini sono svolte dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante che in base all'evolversi delle condizioni dell anziano procederanno d' ufficio per lesioni .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA