In rianimazione l'uomo ferito durante la sparatoria nel genovese

Si è concluso all'ospedale San Martino di Genova il complesso intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'uomo di 52 anni arrivato in elisoccorso da Castiglione Chiavarese (Genova) dopo essere rimasto vittima di colpi d'arma da fuoco durante una lite tra vicini di casa finita in sparatoria. L'operazione è durata circa 5 ore e ha interessato un'equipe multidisciplinare. Tutti gli organi vitali sono stati preservati, estratti con successo tre proiettili. Il paziente è stato trasferito presso la rianimazione del Monoblocco diretta dal professor Nicolò Patroniti, è intubato e in prognosi riservata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA