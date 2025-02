Corte conti: procuratore, su Toti reazioni fuori d'opera

"L'attacco sistematico alle funzioni delle Magistrature, tutte, al quale quotidianamente assistiamo, è ispirato a conseguire lo scardinamento della legalità repubblicana congegnata nell'equilibrio della Costituzione, con il sempre meno nascosto fine di limitare l'intervento di un potere neutrale, qual è quello giudiziario, che opera a garanzia di tutti". È quanto detto dal procuratore regionale della Corte dei conti della Liguria Roberto Leoni nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Io stesso, nei soli quindici mesi sin qui trascorsi dall'assunzione dell'incarico, ho avuto modo di registrare, per stare alle mere vicende liguri, a reazioni verbali del tutto fuor d'opera, nelle forme e nei contenuti, da parte di rappresentanti della politica, anche nazionale, in occasione dell'inchiesta penale che ha riguardato i vertici regionali e in occasione della pronuncia della sentenza amministrativa in materia di concessioni balneari. Scontata - ha proseguito -, per quel che vale, la mia solidarietà ai colleghi delle altre magistrature, meglio ho compreso le ragioni dei conati con i quali il legislatore nazionale sta provando a "riformare", ridimensionandole, le funzioni della Corte dei conti e le modalità del loro svolgimento. Alcuni rappresentanti della politica, spesso enfatizzando ad arte importanza e limiti dell'investitura elettorale ricevuta, intendono sgomberare il campo da chiunque, in nome della Costituzione, generi ostacolo alla loro volontà, sebbene non sfugga che quelli che essi individuano come "ostacoli" sono semplicemente riconduzioni dell'azione alla legalità".

Infine, il procuratore ha ha sottolineato come "le brevi note che precedono sulla vicenda delle carte di credito mostrano un chiaro intento di sottrazione all'azione giudiziaria officiosa, a prescindere dalla sua fondatezza o meno. Il tentativo, estremizzato con il ricorso alla Corte regolatrice, di far dichiarare insussistente la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei rappresentanti delle Giunte regionali in materia di contabilità, è puramente sottrattivo e di sottolineatura del possesso di una condizione speciale rispetto ai comuni cittadini; ciò a prescindere dalla regolarità dei dati contabili che, lo auspico fortemente, concilieranno. L'obbligo di rendicontazione riguarda tutti".



