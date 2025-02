Corte Conti: disavanzo sanità 2023 pari a quasi 75 milioni

Il risultato del conto economico sanitario consolidato (relativo al quarto trimestre 2023) effettuato dai magistrati della sezione di controllo per la Liguria della Corte dei conti "evidenzia un disavanzo di 74,77 milioni, in peggioramento rispetto agli esercizi precedenti, che ha trovato copertura in risorse regionali". E' quanto emerge dalla relazione della presidente della sezione Maria Teresa Polverino, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Un'incidenza negativa - continua Polverino - continua ad avere il saldo della mobilità (negativo per 69,52 milioni, in peggioramento), palesante la necessità di migliorare l'attrattività del sistema sanitario ligure o di ridurre le fughe dei pazienti verso altre regioni o, ancora, di stipulare accordi con le regioni confinanti per contenere l'onere finanziario". La presidente ha anche sottolineato come per i costi per le prestazioni, ambulatoriali e di ricovero, erogate da operatori privati accreditati "si osserva il mancato conseguimento del limite finanziario posto dalla legge statale".

La spesa farmaceutica, invece, si attesta in linea con la media nazionale, così come risulta conseguito l'obiettivo di contenimento dei posti letto ospedalieri. per quel che concerne le case di comunità, infine, "è emerso che la maggior parte egli interventi è in fase di esecuzione o progettazione, con solo una struttura collaudata e altre ancora in fase preliminare".

Criticità sono state registrate per "i tempi di attesa nelle classi brevi, per le prestazioni programmabili specialmente in settori ad alta domanda (cardiologia, oculistica e ortopedia)".

"Rispetto ai giudizi di responsabilità, nel 2024 sono state 23 su 27 le sentenze che hanno accolto la richiesta della Procura regionale, con risarcimenti che ammontano complessivamente a più di 3 milioni di euro", ha ricordato il presidente Piero Carlo Floreani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA