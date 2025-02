Cgil, su licenziamenti Ericsson Comune e Regione latitano

"Siamo molto preoccupati per i lavoratori che dopo tanti anni Ericsson ha deciso di licenziare nell'ambito di una procedura collettiva che non ha lasciato margini di manovra: anche per questo abbiamo chiesto l'intervento di Comune e Regione per riattivare il tavolo che negli anni passati era stato utile alla ricollocazione degli esuberi, ma al momento i due enti latitano". Così Sonia Montaldo, segretaria Generale Slc Cgil Genova, che lancia l'allarme sulla condizione che sta interessando 8 famiglie genovesi. Nonostante le richieste di incontro formulate ai due assessorati, Mascia per il Comune e Ferro e Ripamonti per la Regione e le promesse arrivate dagli enti, "niente si sta muovendo: Comune e Regione devono fare la loro parte: le parole di solidarietà contano e sono importanti ma i ruoli istituzionali devono anche essere conseguenti e portare a soluzioni che tutelino reddito e occupazione di lavoratrici e lavoratori" conclude Montaldo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA