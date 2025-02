Uomo spara al vicino dopo una lite nel Genovese, ferito è grave

Si è arreso lo sparatore di Castiglione Chiavarese che dopo avere ferito un uomo dopo una lite si era barricato in una casa vicina. L'uomo, Giuseppe Vadalà, sposato e con un figlio, noto nella zona perchè titolare di due negozi di parrucchiere a Sestri Levante, si è consegnato ai carabinieri dopo avere parlato con l'avvocato Angelo Paone del foro di Genova. La trattativa con i carabinieri armati e muniti di giubbotti antiproiettile intorno alla casa è stata condotta anche con l'aiuto di due conoscenti dell'uomo. Vadalà, negli ultimi anni ha creato un allevamento di bovini in località Conio, e aveva da poco iniziato anche la vendita di formaggi. L'uomo ferito, Matteo Bo, 52 anni, piccolo imprenditore edile, ha un terreno confinante con quello dello sparatore. All'origine della lite sfociata nella aggressione ci sarebbero questioni legate alle rispettive proprietà.

Il fatto di sangue è avvenuto questa mattina in località Conio in comune di Castiglione Chiavarese.

Il gestore di un allevamento bovino per un contenzioso che durava da anni ha sparato al vicino dandosi poi alla fuga. Il ferito ancora in vita è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale di San Martino di Genova. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante si sono recati sul posto per iniziare le indagini e la ricerca dello sparatore.

L'uomo ferito con un'arma da fuoco stamani a Castiglione Chiavarese è stato raggiunto da tre colpi. Lo afferma la Direzione Sanitaria dell'Asl 4 che ha fatto intervenire i soccorsi dopo l'allarme lanciato da una donna segnalando il ferimento di un uomo in località Prati. Sul posto sono intervenuti l'auto infermierizzata e l'automedica Tango 1 oltre alla pubblica assistenza San Pietro Vara e l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago. "Il paziente presentava tre lesioni da arma da fuoco ed è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all'Ospedale San Martino di Genova, dove è giunto alle ore 9.56". (ANSA)

