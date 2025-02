Tenta di derubare una paziente al pronto soccorso, denunciato

Ha tentato di derubare una paziente in attesa ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova sottraendole la borsetta, ma è stato scoperto da un'altra paziente che ha allertato il personale sanitario. È finito nei guai un 33enne senza dimora denunciato dalla polizia per tentato furto.

I poliziotti sono intervenuti in ausilio ad un agente in servizio presso il posto fisso del pronto soccorso dell'ospedale San Martino, che aveva bloccato l'uomo colto in flagranza.

Fondamentale la testimonianza di un'altra paziente accanto a lei che ha notato l'uomo mentre tentava di sottrarle la borsa appoggiata dietro allo schienale della barella su cui era distesa, esortandolo ad allontanarsi, la paziente ha immediatamente avvisato il personale sanitario il quale, a sua volta, ha informato l'agente di polizia presente al posto fisso.

Quest'ultimo si è messo subito alla ricerca dell'uomo rintracciandolo poco dopo nel corridoio del pronto soccorso.





