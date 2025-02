Sciopero Anm, Piacente 'vero problema è carenza risorse'

"La separazione delle carriere non è adeguata a risolvere il problema della giustizia. La vicinanza tra giudice e pubblico ministero non è il vero problema. E lo dimostra il tasso di divergenza tra accusa e sentenze che è sintomatico di diverse logiche, di una dialettica processuale".

Così il procuratore capo di Genova Nicola Piacente a margine dell'assemblea pubblica organizzata dall'Anm per lo sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia. "Il vero problema è la carenza di risorse che si riverbera su lavoro di giudici ma soprattutto sui cittadini. Questo dovrebbe essere la stella polare che dovrebbe guidare il legislatore", ha concluso Piacente.



