Sanremo, la prossima settimana i paletti per l'eventuale gara

La prossima settimana una delibera della Giunta del Comune di Sanremo fisserà i paletti fondamentali della manifestazione di interesse propedeutica all'eventuale affidamento dell'organizzazione del Festival di Sanremo tramite una gara pubblica. Lo ha comunicato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager in Consiglio comunale commentando la notizia che il Consiglio di Stato ha deciso di fissare al prossimo 22 maggio l'udienza per decidere sul ricorso presentato da Rai e Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar Liguria che ha imposto dal 2026 di non affidare più direttamente alla Rai l'organizzazione del Festival, ma di bandire una manifestazione di interesse.

"È giusto che il Consiglio comunale sappia che la prossima settimana ci sarà una delibera di indirizzo della Giunta, che fisserà i paletti imprescindibili - spiega Mager - che poi verranno trasfusi in una manifestazione di interesse, che sarà il dirigente a pubblicare. Da lì ci sarà evidentemente una procedura aperta, per soddisfare quello che il Tar ci dice di fare".

"Le tempistiche sono estremamente ristrette, non tanto per un termine da rispettare, ma per un'esigenza pratica, che è sapere il più presto possibile chi sarà a organizzare il prossimo Festival - sottolinea il sindaco -. La convenzione diretta con la Rai sarebbe comunque cessata, immediatamente dopo questa edizione del Festival, perché la convenzione precedente valeva per il 2024 e 2025 e, in ogni caso, sarebbe stato necessario rinegoziarla".

"Senza poter svelare i contenuti, comunque prepareremo una delibera di indirizzo di Giunta nella quale verranno esposti i presupposti fondamentali che l'amministrazione ritiene si debbano inserire nella manifestazione di interesse", ribadisce Mager.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA