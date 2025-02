Precipita da un palo della luce, grave un tecnico a Rapallo

Un tecnico della luce si è ferito gravemente precipitando da un palo di legno che si è spezzato mentre faceva manutenzione nella frazione di San Massimo nel Comune di Rapallo (Genova). L'uomo di 32 anni è caduto violentemente a terra da un'altezza di alcuni metri rimanendo esanime al suolo.

È intervenuto sul posto il 118 che considerata la gravità delle ferite ha disposto il suo trasferimento in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Martino di Genova. Per verificare la dinamica dell'infortunio sul lavoro sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia e i responsabili della squadra infortuni sul lavoro dell'Asl 4 chiavarese.



