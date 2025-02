Fisco, Regione Liguria conferma esenzione Irpef fino 28mila euro

La Regione Liguria nel 2025, 2026 e 2027 confermerà l'azzeramento dell'addizionale regionale all'Irpef per tutti i contribuenti con un reddito imponibile fino a 28mila euro. Lo annuncia il presidente della Regione e assessore al Bilancio Marco Bucci a fine Giunta definendolo "un importante percorso di alleggerimento fiscale per le fasce deboli".

Della misura di riduzione della pressione fiscale secondo le stime beneficerà una platea di contribuenti pari al 56% del totale, circa 900.000 persone, garantendo un risparmio medio complessivo di circa 165 euro pro capite fino ad un massimo di 335 euro. Un percorso di alleggerimento fiscale condiviso dalla Giunta regionale con le organizzazioni sindacali che oggi approda a questo nuovo provvedimento.

"Si tratta di una manovra che replica quella dell'anno scorso - ricorda Bucci -. Grazie a un'opzione che abbiamo colto per andare incontro ai redditi più bassi, abbiamo confermato un beneficio per i redditi fino a 36mila euro e se sommiamo il beneficio della manovra fiscale regionale con quello della manovra statale sono beneficiati redditi fino a 66mila euro".





