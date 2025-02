Fim Cisl, 'nuovo incontro Baykar-Leonardo per partnership'

"La prossima settimana l'azienda turca Baykar sì incontrerà con Leonardo per la possibile partnership per la produzione di un drone per il mercato italiano ed europeo e abbiamo evidenziato che ci devono essere ricadute su Piaggio Aerospace". Lo dichiarano il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario nazionale della Fim Cisl Fabio Bernardini insieme ei delegati sindacali della Fim Cisl di Genova e di Villanova d'Albenga (Savona) Andrea Divano e Umberto Polerà al termine dell'incontro convocato al Mimit sul futuro di Piaggio Aerospace alla presenza dell'amministratore delegato della nuova proprietà Haluk Bayraktar.

"Baykar ha esposto nell'incontro al Mimit presenti anche le istituzioni, il piano industriale che ci aveva presentato alcune settimane fa nella sede di Confidustria a Savona - riferiscono i sindacalisti -. Il passaggio di consegne prosegue, c'è ancora il tema della golden power ma comunque siamo soddisfatti perché ci sono state conferme a punti già presentati e inoltre sono stati definiti altri momenti di confronto specifici dedicati esclusivamente ai due siti produttivi di Villanova d'Albenga e Genova".

"Adesso aspettiamo di entrare maggiormente nel dettaglio sui progetti relativi agli stabilimenti in Liguria - sottolineano - con la certezza che anche oggi il Governo ha confermato la volontà di continuare a dare sostegno a Piaggio attraverso commesse nel comparto motoristico e velivolistico a partire dalla firma ormai imminente per sei P180 istituzionali".



