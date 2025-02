Dal libro su Fossa dei Grifoni del Genoa 50mila euro a Ghirotti

Primo obiettivo centrato dai tifosi del Genoa che hanno consegnato oggi al professor Franco Henriquet nella sede della associazione Gigi Ghirotti il primo assegno da 50.000 euro frutto della vendita del libro "Siamo la Fossa dei Grifoni e gridiamo Genoa alè". Dalla sua uscita il volume ha già venduto oltre 3.600 copie ma i tifosi rossoblù non vogliono fermarsi e puntano ad aumentare ancora la donazione alla associazione che da tanti anni assiste i malati terminali e le loro famiglie. "Quanto accaduto oggi ci riempie di orgoglio - hanno spiegato i protagonisti del libro che hanno incontrato nella sede di Corso Europa della Ghirotti il professor Henriquet-. Un risultato straordinario, figlio di uno strepitoso successo che sta avendo il libro, che ci ha portato in appena due mesi a metà strada verso quell'obiettivo finale di beneficenza di 100.000 euro che ci siamo prefissati. E siamo certi che tutti, genoani e non, che non lo avessero ancora fatto, ci daranno una grande mano verso questo nobile obiettivo, acquistando il libro nei prossimi giorni".

"Decideremo come investire questi soldi - ha spiegato il professor Henriquet alla consegna simbolica dell'assegno mentre i bonifici sono già stati effettuati - abbiamo vari progetti in corso e diventeranno qualcosa di concreto a breve".

L'idea del gruppo di lavoro da cui è nato il libro, scritto dal giornalista Massimo Calandri, è proprio quello di far sì che la donazione attuale e le altre che ci saranno "possa trasformarsi in qualcosa che rimarrà negli anni, anche quando ormai non ci sarà più nessuno. Ci piacerebbe che una stanza o un'area potessero ospitare una targa a ricordo di quanto siamo riusciti a fare".



