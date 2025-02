Bucci, Salis dice falsità su apertura dei supermercati a Genova

"Non ho parole. D'altra parte, non avendo argomenti, non possono dire altro, non sanno quali sono i soldi pubblici, non sanno quali sono i soldi privati, non conoscono le leggi, non sanno leggere i numeri. La cosa che mi dispiace è che continuano a dire falsità, esattamente come hanno detto in campagna elettorale quando c'ero io. Lo stile è sempre quello". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci replica alle parole dell candidata del centrosinistra e del M5S alle elezioni amministrative di Genova Silvia Salis, che da Sestri Ponente durante il presidio contro la chiusura dello storico negozio Giglio Bagnara ha puntato il dito contro il Comune di Genova in merito all'apertura di nuovi supermercati. "Il modo in cui si occupano gli spazi nel Comune di Genova è un chiaro messaggio politico - aveva detto Salis - e utilizzare anche fondi comunali per creare le condizioni per aprire grandi centri commerciali che poi distruggono il tessuto commerciale di un luogo come, ad esempio, questo di Sestri è un forte messaggio politico". "Falsità, tanto poi qualcuno dovrà dimostrare che non è vero - risponde Bucci -. Questo è veramente scorretto, non tanto nei confronti della campagna, ma nei confronti dei cittadini genovesi che non meritano di sentire delle falsità". Il presidente della Regione conclude facendo riferimento anche ad altri temi caldi nei primi giorni di campagna elettorale: "ne ho già sentite tre o quattro, tipo che non ci sono le scuole in Val Polcevera, oppure che non si può fare il tram in Val Bisagno, cose che non stanno né in cielo né in terra, eppure continuano a dire falsità. È proprio triste per la città di Genova. Io sto fuori da queste cose. Sono tristi, c'è poco da fare".



