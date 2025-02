Silvia Salis al fianco dei lavoratori di Giglio Bagnara

La candidata sindaca per il centrosinistra Silvia Salis ha partecipato al presidio dei lavoratori e delle lavoratrici dello storico negozio di Sestri Ponente "Giglio Bagnara" del quale è stata annunciata la chiusura nei giorni scorsi, che si è tenuto nel primo pomeriggio in via Sestri.

"Siamo vicino ai 29 lavoratori e lavoratrici che in questo momento stanno vivendo questo incubo. Sono vicina personalmente a Enrico Montolivo(il proprietario, ndr). L'ho sentito in questi giorni anche perché abbiamo un rapporto che parte da quando ero una ragazzina e facevo l'atleta. Lui è un'istituzione. E' una figura che ha sempre dato calore, speranza e posti di lavoro. Ha fatto crescere delle famiglie. Questa è una realtà per la quale bisogna trovare una soluzione e in generale per il tessuto commerciale di questa città. Ci sono esempi eclatanti: come la Rinascente che sono sei anni che è chiusa ed è in pieno centro.

Un problema che è stato ignorato, ma era difficile da ignorare perché molto vicino agli occhi di chi poteva fare qualcosa".

Un problema quello delle chiusure continue di attività commerciali è un segnale negativo per la città come ha spiegato Silvia Salis. "E' chiaro che c'è una congiuntura mondiale dall'e-commerce a tutti i cambiamenti che hanno investito il mondo del commercio, Ma è anche vero che una città dove il tessuto sociale depresso, dove i negozi chiudono sono spie che Genova ha un grosso tema sociale legato al lavoro e alla presenza di sviluppo sul territorio. A partire dalla presenza di giovani che siano in grado di pagarsi un affitto, un mutuo e siano in grado di fare una famiglia e in grado di far crescere un tessuto sociale, quindi di essere clienti dei negozi proprio in senso pratico".

Durante il presidio la Salis ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori di Giglio Bagnara. "C'è un grande sconforto legato al peso sociale che ha sempre avuto Giglio Bagnara per questa comunità. È un peso che va indietro negli anni. Penso che sia uno spaccato storico del lavoro in Italia e che finisca in questo modo ci dice molto anche del fatto che sul piano di rilancio del commercio della città, tante volte annunciato negli scorsi anni, poi non sia stato fatto niente".



