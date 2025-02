Sciopero magistrati, Albanese leggerà Calamandrei

Ad aprire domani, nel giorno dello sciopero dei magistrati, a Genova l'assemblea dell'Anm sarà una lettura sulla Costituzione del padre costituente Piero Calamandrei da parte dell'attore e comico Antonio Albanese.

"Albanese è un attore, e come tutti i comici dice la verità con la leggerezza che è loro propria", ha detto Domenico Pellegrini, presidente regionale dell'Anm. Lo scrive il Secolo XIX.

"Quello che ci interessa è parlare ai cittadini della riforma, perché loro stessi dovranno approvarla o meno con un referendum - ha detto Pellegrini al quotidiano genovese -. Il rischio è anche sul reclutamento dei magistrati, con concorsi diversificati e pm che fatalmente arriverebbero più spesso da forze dell'ordine o accademie militari. Si vuole introdurre un'Alta corte di giustizia disciplinare che è anche peggio: sarebbe l'unico organo di disciplina a essere sorteggiato; non fa parte dell'autogoverno e non è ricorribile in Cassazione.

Ricordiamo - conclude Pellegrini - che sotto il fascismo, ma anche prima, i pm dipendevano dall'esecutivo e per questo condannavano il bracciante o il ferroviere che faceva sciopero: con Mussolini, anche i nemici politici. Nel '48 si capì che era meglio mettere i pm dentro l'ordinamento giudiziario. La politica, di tutti i colori, da decenni vuole tornare al passato: noi vogliamo spiegare che non è una buona idea".

L'assemblea aperta sarà la prima di una serie di iniziative per far conoscere la situazione ai cittadini: "ma non parleranno magistrati - ha concluso Pellegrini -: i protagonisti saranno studiosi, avvocati, giornalisti e Albanese". L'incontro sarà moderato dal caporedattore del Secolo XlX Giovani Mari.



