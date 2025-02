Salis, per ribaltamento mare Fincantieri servono decisioni umane

"Innanzitutto bisogna iniziare a stare vicino ai problemi reali delle persone. Quando i vetri tremano, quando i muri tremano non si può parlare di pazienza o di prospettiva o di visione. Bisogna prendere delle decisioni che siano umane anche nell'approccio alle infrastrutture che sono necessarie per lo sviluppo della città. Quindi bisogna cercare di avere a monte un dialogo con i cittadini e a monte un accordo con chi si occupa di infrastrutture e di sviluppo dei progetti, in modo da farli calare sul territorio seguendo delle regole che impattino meno possibile sulla cittadinanza". Così Silvia Salis, candidata a sindaco di Genova per il centrosinistra in merito ai lavori per il ribaltamento a mare di Fincantieri che stanno creando disagi ai cittadini di Sestri Ponente.



