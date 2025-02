Salis, l'apertura dei supermercati è un messaggio politico

Durante il presidio andato in scena in via Sestri a Genova per la chiusura dello storico negozio Giglio Bagnara, la candidata a sindaco per il centrosinistra Silvia Salis ha attaccato le scelte comunali attuali, in particolare l'apertura di nuovi supermercati. "Il modo in cui si occupano gli spazi nel comune è un chiaro messaggio politico e utilizzare anche fondi comunali per creare le condizioni per aprire grandi centri commerciali che poi distruggono il tessuto commerciale di un luogo come ad esempio questo di Sestri è un forte messaggio politico - ha sottolineato Salis -. Per cui è inutile dire di essere dalla parte dei lavoratori, quando si fanno delle scelte che mettono in crisi il tessuto commerciale della città. E si fanno delle scelte utilizzando anche dei fondi pubblici per aiutare l'insediamento della grande distribuzione che, per carità è giusto che ci sia, ma non può essere sovradimensionata rispetto alle reali esigenze della città.





