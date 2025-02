Incidente mortale nel quartiere Borgoratti a Genova. Un ragazzo a bordo di una moto si è schiantato, per cause da chiarire, contro una macchina mentre percorreva via Cadighiara. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo. La ricostruzione dell'incidente è in mano agli investigatori della sezione infortunistica della polizia locale.



