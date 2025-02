Intesa Camera Commercio Genova e Ansaldo per aiutare filiera

Il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, e l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, hanno firmato oggi nella sala dorata della sede camerale un protocollo d'intesa per favorire lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che rientrano nella filiera "allargata" dell'azienda: sia le imprese che partecipano alla filiera di produzione sia quelle che offrono servizi come trasporto, logistica, consulenze. Obiettivo dell'intesa, spiega una nota, è aiutare le imprese della filiera di Ansaldo Energia, buona parte delle quali ha sede a Genova, a fare rete tra di loro e con le altre imprese del territorio.

Le attività previste da Camera di Commercio e Ansaldo Energia per il rafforzamento della filiera comprendono: formazione delle figure professionali strategiche per lo sviluppo della filiera, promozione della doppia transizione (digitale ed ecologica), delle CER (comunità energetiche rinnovabili) e della cybersicurezza, sostegno in ambito di requisiti ESG e di sostenibilità.

Con una filiera nazionale di 70 aziende, di cui oltre la metà di piccole o medie dimensioni e molte delle quali con sede a Genova, il gruppo Ansaldo Energia conta oltre 3.300 dipendenti e genera un'occupazione indiretta di circa 9.400 posti di lavoro nella supply chain nazionale.



