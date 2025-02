Genova riscopre l'Ottocento, secondo 'Secolo dei genovesi'

"Genova e l'800" è il progetto culturale che il Comune di Genova intende perseguire nel 2025, dopo aver dedicato l'anno passato al Medioevo. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Alla realizzazione del progetto, coordinato da Leo Lecci, collaborano UniGe, Soprintendenza, i teatri Carlo Felice e Nazionale, Palazzo Ducale, Arcidiocesi, Accademia Ligustica, Festival della Scienza, Musei, Ordine degli architetti e molti altri operatori culturali e scientifici. "Siamo entusiasti di poter raccontare ciò che è stata Genova nell'Ottocento - commenta l'assessore alla Cultura Lorenza Rosso - un secolo segnato da forti trasformazioni urbane per favorire un cambiamento volto ad adattarsi alle novità dell'epoca. Presentando questo tema abbiamo riscontrato una grande partecipazione del territorio, riconoscendo alla nostra città un ruolo fondamentale nella proposta culturale europea. Possiamo contare su veri e propri capolavori custoditi nei nostri palazzi e nelle nostre chiese, oltre a un vero e proprio museo a cielo aperto come il Cimitero Monumentale di Staglieno, al cui interno troviamo gioielli architettonici e marmorei". "L'Ottocento è un secondo 'Secolo dei genovesi' - sottolinea Giacomo Montanari, coordinatore del Tavolo della cultura del Comune di Genova -sotto il profilo delle arti, ma anche sotto quello economico e politico. A Genova prende corpo l'idea di un'Italia repubblicana e unita. A Genova il reddito pro-capite è tra i più alti d'Europa, e la città si trasforma, sacrifica in parte il passato, come San Domenico per l'Accademia e il Carlo Felice, per darsi una fisionomia da metropoli contemporanea". Il Cimitero Monumentale di Staglieno, le prime Olimpiadi dell'era moderna, gli Impressionisti, la grande musica, Garibaldi, Mazzini, il Risorgimento e la nascita del nostro Paese, le scoperte scientifiche, le grandi trasformazioni urbane sono alcuni dei temi che costituiscono l'ossatura del programma di Genova e l'800. Per diversificare l'offerta è stata coinvolta la cittadinanza attraverso due bandi, di cui uno dedicato ai giovani. Evento inaugurale della rassegna, il concerto verdiano previsto per il 14 marzo alle 20 al Carlo Felice. Protagonista sarà la musica di Verdi. In programma anche diverse opere teatrali dedicate a grandi autori: "Frankenstein" di Mary Shelley, "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad, "Billy Budd" di Herman Melville, ma anche conferenze su temi vari dall'economia alla storia alla cultura. Evento clou della rassegna sarà la grande mostra "Ottocento Svelato.

Racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo", ideata e coordinata da Leo Lecci e finanziata da Fondazione Compagnia di San Paolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA