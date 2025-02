D'Angelo carica lo Spezia, 'creiamo tanto ora segniamo di più

"Spesso siamo padroni della partita, ma in quelle contro Modena e Catanzaro non lo abbiamo tradotto in reti, che sono l'essenza del calcio. Dobbiamo farne di più, tutti". Parola di Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia reduce dalla sconfitta casalinga contro il Catanzaro. "Alla squadra non ho detto niente di particolare. Abbiamo rivisto le immagini, la partita è stata giocata bene ma dobbiamo capitalizzare di più il dominio che abbiamo", dice in merito a quella che è stata solo la terza sconfitta di tutto il campionato dei bianchi e che tuttavia ha permesso al Pisa secondo di salire a +7 e al gruppo play off di accorciare a -8.

La strada per la promozione diretta si è fatta dunque stretta per gli aquilotti.

"Mancano undici partite, ognuna ha un valore enorme ma nessuna è decisiva". Lo Spezia crea tanto ma non segna altrettanto, dicono le statistiche. Anche per i legni colpiti: ben 18, record in serie B. Il solo Pio Esposito ne ha centrati 8 a fronte di 13 reti segnate. "Attacchiamo con tanti uomini, ci difendiamo bene concedendo poco. La squadra è in una forma eccellente". D'Angelo scansa le polemiche arbitrali ("tanti ne parlano, io il meno possibile") e si concentra sul Sud Tirol di Castori, una delle squadre più in forma del campionato.

"Giochiamo 3-5-2 come loro e quello è il modulo che manterremo.

Loro stanno facendo bene, sappiamo quali difficoltà potremo trovare".



