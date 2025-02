Al Galata di Genova il gotha dei musei marittimi del mondo

Il Galata museo del mare di Genova dal 17 al 20 marzo diventerà il punto di incontro dei musei marittimi del mondo. Il museo ospiterà infatti l'annuale incontro dell'Ec, l'Executive commitee dell'International Congress of Maritime Museums, il più importante network di professionisti ed enti specializzati in "museologia marittima" del mondo.

"Avremo direttori di musei che arrivano dal Cile, dalla Nuova Zelanda, dall'Olanda, dagli Stati Uniti, che saranno qui per 4 giorni e visiteranno anche la nostra riviera" annuncia il presidente del Mu.Ma - Istituzione Musei del mare e delle migrazioni, Mauro Iguera. Sarà il primo evento della stagione 2025 del Mu.Ma, del Mei, il museo nazionale dell'emigrazione italiana, e della Lanterna di Genova, presentata questa mattina a Genova. Fra gli altri progetti in programma al Galata Museo del mare lo sbarco a Portofino, al Castello Brown, il 22 marzo della mostra "Hollywood in Riviera cronaca delle star del cinema nelle immagini dell'archivio fotografico Francesco Leoni", e ancora presentazioni di libri e testimonianze per raccontare le migrazioni e la mostra fotografica "Amerigo Vespucci -on board" che racconta con le foto di Carlo Mari la vista a bordo del veliero.

Il programma della Fondazione Mei si aprirà con la partecipazione a Didacta, dal 12 al 14 marzo, la più importante fiera sulla scuola italiana che vedrà il museo come protagonista. E il 24 maggio il Mei ospiterà il convegno "Antifascismo, emigrazione e lunga Resistenza in Europa". La Lanterna ospiterà nei mesi di marzo e aprile due conferenze nell'ambito delle attività dedicate all'Ottocento per esplorare il rapporto fra la Lanterna e l'emigrazione e raccontare il ruolo della Lanterna nell'immaginario collettivo e nella rappresentazione artistica della città.



