Al Galata 'baleniera' dell'Amerigo Vespucci e una sala dedicata

Dal prossimo autunno il Galata museo del mare di Genova avrà una sala dedicata all'Amerigo Vespucci, il leggendario veliero della Marina militare italiana.

E il pezzo forte sarà la "baleniera", cioè la lancia del capitano del Vespucci, che sarà donata al museo alla fine del giro del mondo della nave, quando arriverà a Genova il prossimo giugno.

"Abbiamo pensato ad una sala specifica, anche perché quest'anno il Mei, ha molto collaborato con la Vespucci nel viaggio intorno al mondo che è stato un viaggio anche con le comunità italiane, e la Vespucci è per tutti il simbolo della marineria italiana - dice Pierangelo Campodonico, direttore di Mu.Ma e Mei-Museo nazionale dell'emigrazione italiana -, ma a c'è anche lo stesso fil rouge che unisce questa nostra doppia vocazione, da una parte quella marinara e dall'altra parte quella sull'emigrazione".

La sala del Vespucci sarà allestita nell'ex sala della Tempesta e racconterà la storia del veliero più bello del mondo: ci saranno remi, vele, cordami e anche video per far vivere ai visitatori l'emozione di una visita a bordo.



