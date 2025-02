Acciaierie d'Italia, 'al Nord recuperati livelli produttivi'

"Un anno fa, quando siamo entrati come amministrazione straordinaria, abbiamo trovato una situazione degli impianti abbastanza disastrosa. Quest'anno, compatibilmente con l'amministrazione straordinaria e con le risorse, sono state fatte diverse attività su Genova, Nuovi Ligure e Taranto. In particolare, sugli stabilimenti del Nord, abbiamo recuperato livelli produttivi con le macchine in servizio che hanno performato in tutt'altro modo". Lo ha detto il direttore generale di Acciaierie d'Italia Maurizio Saitta a margine dell'incontro nella sede di Regione Liguria al tavolo di confronto del Nord-Ovest dedicato al futuro dell'ex Ilva con riferimento ai siti produttivi di Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi.

"È stata fatta manutenzione, lavorano meglio e anche di più rispetto a prima. Questo ci ha consentito, nell'arco dell'anno, di recuperare i ritardi in termini di ordini, anche per la latta - ha proseguito - . Attualmente non superiamo il 70% dell'utilizzazione ed è il motivo per cui oggi abbiamo ancora del personale in cassa integrazione. È anche legato al fatto che attualmente a Taranto siamo in un regime di produzione ridotta: meno si produce a Taranto, meno arriva agli stabilimenti del Nord, meno si può lavorare".



