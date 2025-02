Sindacati, declassamento dell'aeroporto è uno schiaffo a Genova

"Il declassamento dell'aeroporto di Genova da parte del ministero dell'Interno è uno schiaffo nei confronti dei lavoratori e di tutta la nostra città, non solo ci saranno effetti negativi dal punto di vista della sicurezza con una riduzione dei vigili del fuoco ma ci troviamo di fronte ad un pesante danno di immagine di cui avremmo fatto volentieri a meno proprio quando tutti insieme cercavamo di rilanciare il Cristoforo Colombo". Lo evidenziano i sindacalisti Fabio Ferretti (Filt Cgil), Raffaele Lupia (Fit Cisl) e Silvana Comanducci (Uiltraporti) in una nota congiunta. "Adesso chiediamo un'immediata presa di posizione da parte degli azionisti dell'aeroporto e di tutte le istituzioni locali perché non è accettabile il declassamento", ribadiscono.



