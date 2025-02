Ponte: esperti Spea, se cavi disposti male anomalia irrilevante

"Ammesso, ma non condiviso, che fosse stato possibile ricostruire l'effettiva posizione dei cavi, l'effetto della diversa disposizione di alcuni dei cavi secondari rispetto al progetto" avrebbe "comportato una variazione delle tensioni sulla sezione, del tutto tollerabili".

E' quanto hanno spiegato in aula, al processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) i consulenti di Spea, l'ex controllata di Aspi che si occupava delle ispezioni.

"In ogni modo - hanno proseguito i consulenti di parte - la sicurezza dei tiranti dipende unicamente dalla quantità (e stato di conservazione) e dalla resistenza dei cavi metallici, e non dalla loro posizione. Pertanto, anche una traslazione di pochi centimetri rispetto alla posizione di progetto non avrebbe avuto alcuna influenza sulla resistenza ultima dei tiranti".

Oggi si è pure provato a fare una sorta di road map delle future udienze. La settimana prossima parleranno altri consulenti e poi gli ultimi imputati che hanno deciso di fare dichiarazioni spontanee. L'istruttoria potrebbe finire, salvo imprevisti, in un mese. Il processo verrebbe poi sospeso per alcuni mesi per consentire ai pm dell'accusa di preparare la requisitoria.



