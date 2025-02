Polizia, Patrizia Bonalumi nominata vicario del questore

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Vicario del Questore di Genova Patrizia Bonalumi, primo dirigente della Polizia di Stato.

Bonalumi, laureata in giurisprudenza nel 1991 e abilitata alla professione forense, si è arruolata in Polizia l'anno successivo. Nel 1993, al termine dell'80° corso per vice commissario, è stata assegnata alla Questura di Genova, ove ha operato fino ad oggi ricoprendo diversi e delicati incarichi. Il suo percorso l'ha portata a affrontare delicati incarichi e una significativa esperienza nel campo delle relazioni familiari compromesse da maltrattamenti e violenze in danno di minori, svolgendo indagini in concerto con il pool di magistrati competente. Dopo l'incarico di portavoce del questore, squadra mobile, vice capo di gabinetto e dirigente del commissariato Foce-Sturla fino al 2009 va alla digos come vice dirigente e funzionario responsabile della sezione informativa dove tra l'altro ha diretto la Squadra Tifoserie, ricevendo l'incarico di delegato della Questura di Genova al Meeting Uefa del 2010 a Vienna.

Dal giugno 2020 è capo di gabinetto della questura, fino al 6 febbraio scorso, quando ha assunto l'incarico di vicario del Questore. Il Questore, a nome dei funzionari e del personale, ha formulato al neo Vicario gli auguri per il prestigioso incarico assegnatole, augurandole un buon lavoro.



