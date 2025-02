Pd, su Aeroporto Genova declassamento scritto nero su bianco

"Come fanno Rixi e Piciocchi a dire che non c'è nessun declassamento se è stato scritto nero su bianco dal Ministero dell'Interno? Oggi quello che il Governo ha fatto per l'aeroporto di Genova è questo: nessuna azione espansiva ma una riduzione di categoria per quanto riguarda la presenza di vigili del fuoco e altri addetti da 8 a 7 con meno personale e meno sicurezza. Questo dice il documento ufficiale, i tentativi di smentita sono mal riusciti e assomigliano più a un arrampicarsi sugli specchi". Lo denunciano in una nota la vicepresidente Pd alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio e il deputato Alberto Pandolfo dopo le dichiarazioni del viceministro e del facente funzioni di sindaco a Genova.

"Oggi abbiamo assistito solo a scuse e rimbalzi di responsabilità, mentre da Governo, Regione e Comune i liguri aspettano risposte e indicazioni concrete sulle prospettive necessarie per sostenere lo sviluppo del traffico aereo. Noi siamo per la crescita dell'aeroporto, del suo traffico, dello sviluppo dello scalo e per la qualità del lavoro, uno scalo che deve essere sicuro per lavoratori e utenti - spiegano - Siamo invece davanti a una riduzione di personale e sicurezza, questa l'unica realtà oggi. Ora ci aspettiamo spiegazioni e risposte chiare. Per ora solo dichiarazioni e la mobilità di una regione bloccata da chi la governa".



