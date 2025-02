Morandi Bis, Comune Genova chiede 23,5 mln di danni d'immagine

Il Comune di Genova ha chiesto un risarcimento di 23,5 milioni per danni d'immagine nell'ambito del processo "Morandi bis", procedimento nato dopo la scoperta di alcuni report falsificati sulla manutenzione di viadotti, gallerie e barriere fonoassorbenti. Il dato è emerso, per la prima volta, durante la seduta del consiglio comunale di oggi come risposta dell'assessora Lorenza Rosso a un'interrogazione della consigliera di Azione Cristina Lodi. Quest'ultima ha sollevato la questione chiedendo alla giunta se il Comune di Genova intenda tutelare le numerose famiglie che, dal 2019, affrontano pesanti disagi a causa della sostituzione delle barriere risultate non conformi alle normative. L'assessora Rosso, che ha la delega all'avvocatura comunale, ha ribadito che il Comune di Genova si è costituito parte civile nel processo Morandi bis, chiedendo un risarcimento per il danno d'immagine subito dalla città. E a questa somma potrebbero aggiungersi ulteriori risarcimenti per danni morali e materiali, ancora da quantificare. Tuttavia, ha precisato Rosso, "il Comune non può rappresentare le richieste dei singoli cittadini", ma agisce "a tutela dell'intera comunità genovese". Non soddisfatta della risposta, la consigliera Lodi ha sottolineato che il Comune potrebbe comunque affiancare i cittadini nei tavoli di confronto con le autorità competenti.



