M5s, su Aeroporto Genova Rixi sconfessa il ministero

"Le affermazioni del viceministro Rixi sono sconcertanti: non ci resta che consigliargli di leggere con maggiore attenzione il documento redatto dal Ministero dell'Interno, dove chiaramente si evince il declassamento del 'Cristoforo Colombo' dall'Icao 8 al all'Icao 7. E tanto che c'è, si confronti con il presidente di Regione Bucci, il quale, auspicando un aumento del traffico aeroportuale per scongiurare il declassamento, conferma quanto abbiamo denunciato ieri. A entrambi, inoltre, anziché perdere tempo a replicare a noi, consigliamo di investire il proprio tempo per difendere convintamente l'aeroporto nell'interesse di Genova e della Liguria". Lo denunciano in una nota il parlamentare del M5s Traversi e il capogruppo regionale Giordano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA