IA e logistica, a Genova il convegno di sindacati e imprese

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel settore della logistica e dei trasporti è stato al centro del convegno organizzato oggi alla Camera di Commercio di Genova da sindacati, parti datoriali, Federlogistica e Federazione Autotrasportatori Italiani.

Al centro del dibattito, le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e i possibili effetti sull'occupazione, in relazione al rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore.

"L'intelligenza artificiale e la digitalizzazione della logistica rappresentano il futuro dell'attività portuale - ha detto Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria - ma devono essere governate per tutelare formazione, sicurezza e occupazione".

Il vicesindaco facente funzioni di Genova, Pietro Piciocchi, ha evidenziato come la città punti sulle infrastrutture e sulla logistica, sottolineando il potenziale dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo economico: "Genova può diventare capitale del dato e la logistica deve essere valorizzata, anche in ottica di rigenerazione urbana".

Secondo Davide Falteri, presidente di Federlogistica, l'IA può aumentare la produttività senza penalizzare i lavoratori. "Se ben utilizzata, migliora sicurezza e prestazioni", ha spiegato, evidenziando la necessità di regole chiare.

Dibattito aperto tra i sindacati sull'impatto occupazionale. Per Michele De Rose (FILT CGIL), il saldo sarà negativo: "Ogni rivoluzione industriale ha avuto ripercussioni sul lavoro.

Serviranno nuove figure con alta specializzazione digitale".

Sulla stessa linea Carlotta Caponi (Fai), che ha parlato di "tema dirompente" con possibili riduzioni di posti di lavoro.

Sul fronte sicurezza, Maurizio Diamante (FIt cisl) ha sottolineato il potenziale dell'IA nel ridurre incidenti nell'autotrasporto, mentre Marco Odone (Uiltrasporti) ha evidenziato il ruolo delle nuove tecnologie nel supportare i lavoratori. "La rivoluzione è già in atto - ha concluso Odone - e nei prossimi due anni vedremo i primi cambiamenti significativi".



