E' morto Franco Questa, diede vita allo Strainer a Portofino

E' morto a 88 anni Franco Questa, il ristoratore che diede vita allo Strainer, storico locale sulla piazzetta di Portofino, dove andavano a rilassarsi tante persone famose, attori, cantanti e politici, tra i quali anche Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. Lo ricorda oggi il giornalista Mauro Boccaccio: "Aveva lasciato il suo gioiellino creato nel 1971 negli anni'80 - spiega Boccaccio -, ma il ristorante Strainer è sempre lì, a Portofino, in fondo al Molo Umberto I. Tre giorni fa Franco Questa a 88 anni, a Chiavari, ci ha lasciati tutti, dopo un brevissimo ricovero in ospedale, forse il primo della sua vita".

"Grande professionista dell'accoglienza e un gentiluomo, in tanti ricorderanno, soprattutto noi, allora giovani cronisti locali, le notti in terrazza con Chitarrino e tanta "Milano da bere", soprattutto l'Inver House, lo scotch amato da Franco - ricorda ancora Boccaccio -. Serate talvolta affollate e complicate, come quelle in cui arrivavano allo Strainer Bettino Craxi e un Silvio Berlusconi che forse già pensava di scendere in campo davanti a tanti taccuini aperti che però restavano quasi sempre vuoti. Lo Strainer era per loro solo il buen retiro di una sera".



