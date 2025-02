Comunali Genova, Salis annuncia la squadra per la campagna

La candidata a sindaca di Genova del centrosinistra Silvia Salis ha annunciato la squadra che la accompagnerà in queste elezioni comunali. E' composta da Ruben Voci, 39 anni, "ampie esperienze nell'ambito del marketing e della comunicazione che, come Campaign Manager, si occuperà dell'organizzazione e del coordinamento della campagna elettorale". Della comunicazione si occuperà l'agenzia Strategy, il portavoce e consulente della comunicazione di Salis è Lorenzo Cecioni, 29 anni, che "ha lavorato al Mise, al Ministero del Sud e a Mediaset". Dell'ufficio stampa si occupa Rosangela Urso, 46 anni, giornalista professionista che si occupa di comunicazione politica. Il mandatario sarà il notaio Lorenzo Anselmi.

Nel frattempo la candidata della coalizione di centrosinistra sta lavorando in prima persona alla composizione della lista civica che si chiamerà Silvia Salis Sindaca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA