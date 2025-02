Bucci, 'Rixi elimina dubbi su declassamento aeroporto di Genova'

"Apprezziamo la pronta risposta del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi alla richiesta di chiarimenti fatta dalla Regione Liguria in merito all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Con le sue parole Rixi ha eliminato tutti i dubbi sulla possibile questione, allontanando ogni ipotesi di declassamento". Così in una nota il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

"Auspichiamo altresì che gli azionisti dell'aeroporto lavorino alacremente per un pronto e tempestivo rilancio dello scalo genovese, sul quale Regione Liguria negli ultimi anni ha investito cifre considerevoli, con l'obiettivo di aumentare i traffici - concludono -. Questo anche considerando l'importanza e la strategicità che l'aeroporto ha per la Liguria e il Nord ovest del Paese".



