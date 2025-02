Augusta Due avvia rinnovo della flotta con l'arrivo di "Primo M"

La società di navigazione Augusta Due, del gruppo armatoriale che fa capo alla famiglia Brullo, ha appena preso in consegna una nuova nave, "Primo M", adibita al trasporto di prodotti petrolchimici, appena ultimata dai cantieri cinesi Fujian Southeast Shipbuilding. L'ingresso della nuova unità, una nave cisterna da 18.500 tonnellate di portata lorda, dual fuel methanol ready, cioè pronta per utilizzare metanolo come carburante, e attrezzata per il collegamento a terra per consentire di spegnere i motori in porto, segna l'avvio del rinnovamento della flotta del gruppo, che ad oggi conta 19 navi, guardando alla sostenibilità. "Primo M" è in grado di dimezzare i consumi rispetto ad una nave delle stesse dimensioni costruita cinque anni prima e grazie al rispetto delle normative sulle emissioni potrà operare nelle aree Eca (cioè Nord Europa, Usa e da maggio 2025 anche Mediterraneo). "Il nostro gruppo - hanno detto Raffaele e Gabriele Brullo, in occasione della cerimonia di consegna e passaggio di bandiera - è stato in grado dopo momenti di difficoltà causati da una forte flessione dei noli, di risanare totalmente la sua situazione finanziaria e concretizzare ora un piano di rilancio su larga scala che dovrà sfociare nel rinnovo progressivo di gran parte delle navi oggi in esercizio con nuove unità caratterizzate da tecnologia avanzata e alti standard di sicurezza e di sostenibilità".



