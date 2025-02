Aspirante astronauta incontra 400 studenti alla Spezia

L'aspirante astronauta e divulgatrice scientifica Linda Raimondo è stata la protagonista di un incontro con quattrocento studenti alla Spezia nel mese del festival dell'educazione e della formazione 'Orientamenti' dedicato alle materie 'Stem', scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

"Prosegue il tour di 'Orientamenti' insieme ai 'dreamers', i testimonial scelti dalla Regione Liguria per aiutare i ragazzi a decidere nel modo migliore il proprio futuro: grazie a un'efficace e capillare programmazione sul territorio, nel solo mese di febbraio raggiungeremo oltre 2.500 studenti in tutte le province liguri - spiega l'assessore regionale alla Formazione Simona Ferro -. La testimonianza di 'Astrolinda' insegna a credere nei propri sogni e a superare i pregiudizi per colmare il divario di genere che ancora esiste tra uomini e donne nello studio delle materie tecnologiche e scientifiche. La giornata di oggi, infatti, è l'occasione per riflettere ancora una volta sulla necessità di superare ogni pregiudizio, lasciando a ragazze e ragazzi la possibilità di aprirsi tutte le strade e scegliere un percorso formativo e lavorativo coerente con le proprie passioni".

"Promuovere i percorsi tecnico-scientifici è una necessità a cui Orientamenti risponde da tempo - dichiara l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. La rassegna proposta nel mese di febbraio con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle materie Stem vuole abbattere i pregiudizi e avvicinare gli studenti a competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro. Siamo soddisfatti del successo di questi incontri, andati tutti sold out, e delle testimonianze preziose che abbiamo offerto ai giovani dell'intero territorio regionale. Venerdì concluderemo questo tour a Imperia dove oltre 800 studenti incontreranno l'astronauta Paolo Nespoli. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo nei prossimi mesi continueremo a sostenere Orientamenti e ad accompagnare i nostri ragazzi dalla scuola al lavoro".

Raimondo, giovane scienziata che quando era in prima media 'giocando' su Skype ha chiamato Margherita Hack e un risultato alla volta ha smontato i pregiudizi su donne e scienza. Prima dei vent'anni aveva già vinto l'Odysseus, concorso per studenti dell'Esa, è stata in Islanda per il Geospace Astronaut Training e alla Nasa grazie allo Space Exploration Master dell'Esa.

"Provateci sempre e non abbiate paura di chiedere a chi ne sa di più, perché il mondo Stem è un luogo di accoglienza, dove l'unica cosa che conta è la curiosità", è il suo messaggio agli studenti.



