Aeroporto Genova 'ripercussioni significative con declassamento'

"Un declassamento dell'aeroporto di Genova avrebbe ripercussioni significative non solo sullo scalo ma anche sull'importante indotto che lo stesso genera sul territorio". Così Aeroporto di Genova Spa in una nota commenta la decisione del ministero dell'Interno di declassare lo scalo portandolo dalla categoria 8 del servizio antincendio Icao alla categoria 7, passaggio che presupporrebbe minori prestazioni ai mezzi antincendio e dunque minori risorse per l'infrastruttura.

"Aeroporto di Genova Spa prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi che scongiurano le potenziali conseguenze negative relative al declassamento dello scalo - prosegue la nota -. La società sottolinea l'importanza di non assumere orientamenti che, basandosi sui livelli di traffico dell'aeroporto negli anni passati, possano rappresentare un limite allo sviluppo futuro dell'aviazione commerciale (sia voli di linea che voli charter) e un limite reale per l'aviazione privata che spesso opera con aeromobili di grandi dimensioni che necessitano di categoria Icao 8 e superiori, e che vede nella Liguria una destinazione di grande rilevanza nella geografia turistica internazionale, anche di alto profilo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA