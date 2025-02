Travolge donna e si uccide, disposta l'autopsia

Sarà anche l'autopsia a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale di sabato sera lungo la strada statale 2 a Serra Riccò (Genova). Nello scontro tra la moto e la jeep ha perso la vita sul colpo Barbara Wojcik, 35 anni mentre il ragazzo di 21 anni si è tolto la vita con un cutter. Dai primi rilievi dei carabinieri è emerso che il giovane andava a velocità elevatissima e avrebbe invaso la corsia opposta uscendo da una curva. Non è escluso che la pm Gabriella Marino possa disporre una consulenza per ricostruire la dinamica e risalire alla velocità del mezzo. Sull'asfalto non sono stati trovati segni di frenata.

I militari della compagnia di Genova Sampierdarena, coordinati dal capitano Carlo Alberto Sganzerla, hanno sequestrato i cellulari di entrambi e li analizzeranno per capire se il giovane fosse al telefono mentre guidava e per questo avrebbe perso il controllo. L'incidente è avvenuto in frazione Molinetti, sulla strada che collega le località di Sant'Olcese, Busalletta e Casella. Secondo i primi rilievi il giovane avrebbe perso il controllo della macchina invadendo la corsia opposta sulla quale viaggiava la donna che è morta sul posto. Il ragazzo, sceso dalla macchina, si sarebbe reso conto di quanto accaduto e avrebbe preso un cutter dal bagagliaio togliendosi la vita.



