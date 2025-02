Trasforma casa in minimarket della droga, arrestato

Ha trasformato la sua casa in un minimarket della droga tanto da insospettire i vicini per il viavai di 'clienti' ad ogni ora del giorno e della notte fino alla segnalazione ai carabinieri che lo hanno arrestato. È finito in manette un 24enne con pregiudizi di polizia residente a Genova Bolzaneto accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nella camera da letto oltre mezzo chilogrammo di hashish e più di trenta grammi di marijuana già suddivisa in dosi, nonché materiale per il taglio, il peso e il confezionamento delle dosi.



